وانطلقت الحملة في مدرسة أحمد شوقي الابتدائية والكائنة في حي قناة السويس شرق قامشلو في 3 نيسان الجاري، لتنتقل في 7 نيسان إلى مدرسة جورج كوركيس الابتدائية الواقعة في منطقة جرنك التابعة لحي العنترية، لتصل الحملة اليوم الأحد (10 نيسان) إلى مدرسة إبراهيم هنانو الواقعة أيضاً في حي العنترية شرق المدينة.

تضم الحملة في كل مدرسة إلقاء محاضرة عن أهمية النظافة وضرورة الحفاظ على البيئة من خلال زراعة الأشجار وتجنب الأفعال المخربة لها.

وقدمت مديرية البيئة حاويتين وعدداً من سلل القمامة لكل مدرسة.

وشارك الطلبة في الحملة، وأشاروا إلى أهمية النظافة، وتطرقوا إلى كيفية اهتمامهم بمدرستهم وأحيائهم لتبقى نظيفة دوماً.

وقاموا فيما بعد بزراعة عدد من الأشجار في باحة المدرسة، وتنظيفها من الأوساخ ونقلها إلى الحاوية، ومن جانبها وزعت مديرية البيئة الأقلام الملونة عليهم بهدف تشجيعهم.

وعلى هامش الفعالية، تحدثت عضوة مكتب التوعية في مديرية البيئة بمدينة قامشلو، خفشه عرفات، لوكالتنا، وقالت: "في الفترة الأخيرة، انتشرت ظاهرة رمي القمامة والأوساخ بشكل كبير في أحياء المنطقة، لذا قمنا بهذه الحملة لتوعية الأطفال للحفاظ على نظافة مدينتهم".

وأضافت: "شرحنا للطلاب عن أهمية النباتات والأشجار في المحافظة على بيئتنا نظيفة، وضرورة الابتعاد عن الأفعال التي تضر بها".

هذا، ومن المقرر أن يستمر مكتب التوعية في مديرية البيئة بمدينة قامشلو بالحملة خلال الأيام المقبلة، في مدرستي صلاح الدين وحسين حاجي.

(كروب/ س ر)

ANHA