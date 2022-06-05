مديرية البيئة في منبج: الحرب شوهت البيئة

وحضر الندوة أعضاء لجنة البلديات والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج وريفها، وذلك في صالة مركز الثقافة والفن وسط المدينة.

وألقى الرئيس المشترك لمديرية البيئة في مدينة منبج وريفها عدنان فايز الندوة التي تحدث فيها عن البيئة وأهم أسباب التلوث، وعن أعمال المديرية التي قامت بها خلال العامين الماضيين.

وقال عدنان فايز إن مديرية البيئة في منبج تأسست بتاريخ الـ 14 من كانون الثاني عام 2019، وبادرت بإعطاء الغطاء النباتي الأولوية الكبرى من إنشاء الحدائق وترميم المنصفات والطرق لتغطية النقص نتيجة القطع الجائر للأشجار خلال سنين الحرب.

وأكد أن "الحرب التي تعاني منها البلاد منذ 10 سنوات وما خلفته من مآسي وتشوهات بيئية وأخلاقية وثقافية وقطع للأشجار وتراكم النفايات أثرت بشكل مباشر على البيئة".

وقيم عدنان خلال الندوة الأعمال التي قامت بها مديرية البيئة في منبج خلال العامين الماضيين، وقال: "تم توزيع حاويات لفرز النفايات في المدينة، وإنشاء محرقة للنفايات الطبية، والإشراف على رش المبيدات الخاصة بحشرة اللشمانيا".

وتابع: "عملت المديرية على ترميم الحديقة العامة وحديقة سبينس وحديقة المنصورة والسلام، وعملت على إنشاء حديقة بقرية الياسطي، وإنشاء مشتل زراعي، وزراعة أشجار على حرم الوادي، بالإضافة إلى مراقبة أعمال وإنشاءات المعامل الصناعية، وسعت إلى نشر الوعي البيئي في المجالس والخطوط والمدارس".

(أ ق/ د)

ANHA