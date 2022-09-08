مديرية البيئة في الطبقة: زيادة المساحات الخضراء من أولوياتنا

عقدت مديرية البيئة في هيئة الإدارات المحلية والبلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 2 أيلول الجاري، اجتماعاً مع مديريات البيئة في الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا.

وخرج الاجتماع بخطة عمل للفترة المقبلة، تمحورت حول إيلاء مزيد من الاهتمام بالمساحات الخضراء في المنطقة والعمل على زيادتها.

وفي هذا الصدد، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك لمديرية البيئة في الطبقة، جمال عبد اللطيف، وقال "إيلاء مزيد من الاهتمام بالغطاء النباتي في المنطقة؛ للتقليل من التلوث وانبعاث الغازات والحد من مظاهر التصحر، كانت النقطة الأساسية التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع".

وعن الأعمال الحالية لمديرية البيئة في الطبقة، ذكر عبد اللطيف، "يتم العمل في الفترة الراهنة على عدة مشاريع، نسعى من خلالها إلى تكثيف الغطاء النباتي في الطبقة، أبرزها إعادة تأهيل شامل للحديقة العامة في الطبقة، بالإضافة إلى مشروع تشجير المدخل الجنوبي للمدينة".

ووفقاً لما أكده جمال عبد اللطيف، فهناك عدة مشاريع، في إطار تعويض الفاقد النباتي في المنطقة، وقال "سنعمل على إنشاء محمية لأشجار النخيل في الحي الثالث بالطرف الشمالي لمدينة الطبقة، وتوسيع حملات التشجير واستكمال زراعة الأشجار في المواقع الحراجية والحدائق وتزويدها بمضخات مياه خاصة بها".

وفي حديثه عن المعوقات التي واجهت مديرية البيئة، خلال عملها في الفترة الماضية، أوضح عبد اللطيف "أن قلة مياه الري جراء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات بعد حبس دولة الاحتلال التركي لها، خلق مشكلة في عملية ري الغطاء النباتي الموجود في مدينتنا".

وأردف "عملنا قدر الإمكان على تجاوز مشكلة قلة المياه، وكان ذلك حلاً إسعافياً، عن طريق استخدام صهاريج المياه الصغيرة".

وفي ختام حديثه، دعا جمال عبد اللطيف "الأهالي إلى التعاون مع بلدية الشعب ومديرية البيئة، للحد من ظواهر التخريب وقطع الأشجار المتعمد، بغية المحافظة على رونق وجمال الحدائق والطبيعة في المدينة؛ لأنها المتنفس الوحيد لهم".

(خ)

ANHA