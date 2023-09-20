مديرية الأفران تنفي ارتفاع سعر مخصصات الأفران من مادة المحروقات

عقدت مديرية الأفران في شمال وشرق سوريا، اليوم، مؤتمراً صحفياً في مدينة الحسكة، لتوضيح مدى تأثّر الأفران بارتفاع أسعار بعض أصناف المحروقات المستخدمة في القطاع الصناعي والتجاري.

خلال المؤتمر، تطرق الرئيس المشترك لمديرية الأفران في شمال وشرق سوريا، كديم عيدان إلى أهمية مادة الخبر وقال: "نسعى على الدوام لتوفير مادة الخبز بالكم والنوع والجودة المتطلبة، ونحاول تجاوز جميع العوائق التي تعيق إنتاج مادة الخبز وفق الشروط المطلوبة".

ونوّه أنه يوجد في مناطق شمال وشرق سوريا 689 فرناً، تعمل على تأمين مادة الخبز في القطاعين العام والخاص، ويتم العمل على تأمين مخصصاتها بشكل يومي وفق آلية عمل مبرمجة من قبل مديرية الأفران، وهناك تأكيد على ضرورة متابعة توزيع رغيف الخبز بجودة عالية، إضافة إلى زيادة مخصصات كل منطقة حسب الحاجة.

وأكد أنه تمت زيادة مخصصات تلك الأفران مؤخراً، حيث تصل كمية الطحين يومياً لها إلى 1406 أطنان.

ونفى الرئيس المشترك لمديرية الأفران كديم عيدان الشائعات بخصوص ارتفاع سعر مخصصات الأفران من المحروقات "المازوت"، مؤكداً أن رفع سعر المازوت لا يشملها.

وأوضح "سعر مادة المازوت للأفران ثابت وبسعر 125 ليرة سورية، وخُصّص لكل طن من الطحين كمية 12 لتر من المازوت، بالإضافة إلى 10 لترات كزيادة لكل فرن".

وتطرق إلى سعر ربطة الخبز المدعوم "ربطة الخبز في الأفران المدعومة تتألف من 10 أرغفة، قطر الرغيف 10 سم فما فوق، وتباع في الأفران بـ 900 ليرة سورية، وتباع للأهالي من المعتمدين بـ 1000 ليرة".

ولفت إلى كلفة تصنيع ربطة الخبز ودعم الإدارة الذاتية لمادة الخبز "تخسر الإدارة مبالغ كبيرة في سبيل دعم مادة الخبز، فربطة الخبز تكلف 6675 ليرة سورية، وتباع بـ 1000 ليرة سورية، ويكلف طن الطحين 6 ملايين و311 ألف ليرة سورية، وتباع بـ 350 ألف فقط".

وشدد كديم عيدان على حرص الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن تصل مادة الخبز المدعوم، وفق المواصفات المطلوبة إلى يد كل مواطن.

(ه إ/م ح)

ANHA