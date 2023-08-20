مدير Unite The Unionê: سنفعل كل ما يلزم لتغيير السياسات المنتهجة في إمرالي

تحدّث المدير الدولي لـ Unite The Union وهي إحدى أكبر النقابات العماليّة في بريطانيا والمعروفة ببياناتها وفعالياتها المناهضة لنظام التعذيب المستمرّ ضدّ القائد عبدالله أوجلان في إمرالي منذ 25 عاماً، سيمون دوبينس لوكالتنا، حول العزلة المفروضة على القائد أوجلان ونضالهم ضدّ هذه العزلة.

واعتبر سيمون دوبينس وهو أيضاً عضو في مبادرة الحرية لأوجلان (Freedom for Ocalan) ومركزها بريطانيا أنّ العزلة "غير مقبولة" ووصف الهجمات الاحتلاليّة بـ "الشنيعة".

"العزلة عمل شنيع ولا إنسانيّ جدّاً"

أشار سيمون دوبينس إلى أنّ العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان هي عملّ في غاية الشناعة واللاإنسانيّة وذكر أنّ الأمم المتّحدة تتبنّى "قواعد نيلسون مانديلا" المناهضة للتعذيب والعزلة، وكذلك المبادئ الدوليّة المماثلة لكنّها لا تطبقّها في إمراالي.

ولفت دوبينس إلى أنّه يتوجّب على السلطات التركيّة احترام حقوق القائد عبدالله أوجلان والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته فوراً وتابع حديثه قائلاً: "بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان الأساسيّة للسيد أوجلان، على السلطات التركيّة العودة إلى مسار الحوار، إذ يجب البدء بالمفاوضات لإيجاد سبيل للسلام، عليها أنّ تتمكّن من تأدية دورها في تحقيق الحريّة الجسديّة للسيّد أوجلان في سبيل إرساء السلام في تركيا والمنطقة".

"لا تقتصر الهجمات على إمرالي"

وأوضح سيمون دوبينس أنّ الهجمات ليست مقتصرة على إمرالي وتابع حديثه قائلاً: "هناك هجوم على المجتمع المدني الذي يناضل في سبيل الديمقراطيّة والمساواة والسلام وعلى جميع الكرد سواء أكان في داخل البلاد أم خارجها".

وأشار دوبينس إلى أنّ هذا الهجوم الذي يقوده أردوغان يُعدّ جزءاً من استراتيجيّته في تشكيل تحالف من المتشدّدين دينياً وقومياً وقال: "تسعى الدولة التركية إلى الحفاظ على تحالفها غير المستقر وتشتيت انتباه الناس ولفته إلى أمور أخرى، ويجب أن يُنظر إلى الهجوم العنيف على السيد أوجلان على أنّه جزء من استراتيجيّة أردوغان في الحفاظ على سلطته، وإدراك أنّ حقيقة تشديده لهذا الهجوم يوماً بعد يوم، ما هو إلّا دليل على مدى ضعف أردوغان وحكومته وعدم استقرارهما".

"يسخرون من وعودهم"

وعلّق سيمون دوبينس على التحفّظ الدولي حيال العزلة وقال: "يلزم المجتمع الدولي الصمت بشكلٍ مخجل ويتحفّظ على اتّخاذ موقفٍ حيال الوضع في جزيرة إمرالي. السماح للدولة التركيّة العضوة في الناتو وكذلك المجلس الأوروبي، بمعاملة أحد معتقليها بهذا الشكل، أشبه بسخريتهم من وعودهم المتعلّقة بحقوق الإنسان".

"الصمت حيال ما يحصل في إمرالي والهجمات الاحتلاليّة عمل شنيع"

ووصف سيمون دوبينس الهجمات الاحتلاليّة التركيّة على باكور، باشور وروج آفاي كردستان وكذلك الصمت الدولي حيال هذه الهجمات بالعمل "الشنيع" وطرح هذا السؤال: "طالما أنّهم يقفون ضدّ الاحتلال الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، فلماذا إذاً لا تتحدّث أي معارضة دوليّة بلهجة حازمة عن الاحتلال والعدوان التركي غير المشروع على شمال وشرق سوريا؟ لماذا لا توجد إدانة دوليّة للهجمات العسكريّة في شمال العراق؟ ولماذا لا يتمّ إدانة الوحشية والدعشنة التي تمارسها الدولة التركية حيال شعبها، على الساحة الدوليّة بشكلٍ حازم؟".

وتابع دوبينس حديثه قائلاً: "للأسف، ليس غريباً أن يلتزم المجتمع الدولي الصمت حيال التعذيب والممارسات السيئة التي تطال السيد أوجلان وباقي المعتقلين في سجن إمرالي، طالما أنّ هناك صمت وتعاون إجراميّ في مثل هذه القضايا".

"سنفعل ما في وسعنا لتغيير هذا الوضع"

وفيما يتعلّق بالأنشطة والمخططات النقابيّة الساعية إلى تحقيق الحريّة الجسديّة للقائد عبدالله أوجلان، قال دوبينس: "هناك العديد من النقابات التي تدعم حملة’ الحرية لأوجلان ‘بشكل كامل في بريطانيا وهم يدركون أنّ حريّة أوجلان مهمّة لإرساء سلامٍ دائم في تركيا والمنطقة الأوسع. يعتبر جميع مؤيدي الحملة في بريطانيا وعلى الصعيد الدولي أنّ حدّة الهجمات على أوجلان هي جزء من هجوم أوسع على الكرد ودعاة السلام والديمقراطيّة والمساواة والسلم الدولي.

لاشكّ أنّ الجميع يدعم الدعوة إلى رفع العزلة عن السيد أوجلان، لئلّا تنتهك حقوق الإنسان الأساسيّة على الأقل ويتمكّن أفراد عائلته وفريقه القانوني من زيارته مجدداً. ليست لدينا أي معلومات الآن حول الوضع الصحّي للسيد أوجلان وما إن كان حياً فعلاً؟ وهذا غير مقبول بالتأكيد، لذا نفعل وسنفعل كل ما يلزم لتغيير هذا الوضع. كما أنّنا نواصل اجتماعاتنا لمناقشة وضع السيد أوجلان في مؤتمراتنا النقابيّة، وكذلك نبقي قضية السيد أوجلان على جدول أعمالنا ونطالب نوّاب البرلمان بوضعها على جدول أعمالهم أيضاً، ويجب توفير المزيد من الدعم لهذه القضية في أوروبا والعالم".

"حرية السيد أوجلان الجسديّة هي الشرط الأوّل للسلام"

وأشار سيمون دوبينس إلى أهمية السلم والاستقرار في تركيا والشرق الأوسط للجميع ولفت إلى أنّ حرية القائد عبدالله أوجلان الجسديّة هي الشرط الأوّل لذلك وتابع حديثه قائلاً: "لقد اتّخذت حركتنا العديد من الإجراءات لإرساء عملية السلام، ودعم مطالب إنهاء الهجمات على السيد أوجلان والحصول على معلومات عنه مجدداً وإطلاق سراحه، لكن يمكننا فعل المزيد لتحقيق المكتسبات والضغط دولياً، علينا حشد الحكومات والمؤسسات الدوليّة للضغط على السلطات التركيّة وإجبارها على إنهاء العزلة، ولهذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإطلاق حملةٍ دوليّة أوسع وأقوى".

(ر)