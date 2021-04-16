مدير مشفى الشهيد ليكرين: على الأهالي أخذ كورونا على محمل الجد

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتحذير الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، من كارثة إنسانية وشيكة، يتخوف الأهالي من فقدان السيطرة على الوضع.

وظهر فيروس كورونا بطفرته الجديدة التي تصيب جميع الأعمار خلال الموجة الثالثة، وسط تنصل منظمة الصحة العالمية من واجبها في تقديم اللقاحات للمنطقة.

الدكتور حسن أمين، مدير مشفى الشهيدة ليكرين وعضو خلية الأزمة في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، قال لوكالتنا: "من خلال تتبعنا للوضع في المنطقة، فإن حالات الإصابة بالفيروس في ازدياد بسبب طفرته الجديدة القابلة للتنقل بسرعة والتي تستهدف جميع الأعمار، فالمخطط البياني واضح بزيادة عدد الوفيات من أعمار مختلفة".

على الأهالي إدراك الوضع وأخذه على محمل الجد

وأضاف: "قبل أيام صرح الرئيس المشترك لهيئة الصحة بوجود عدد كبير من المصابين في المنطقة والوضع قابل للخروج عن السيطرة، فتل تمر كناحية صغيرة يستقبل مشفى الشهيد ليكرين فيها قرابة 15 شخصًا يوميًا لإجراء فحص الإصابة، ناهيك عن الأشخاص المصابين الذين لا يراجعون المراكز الصحية".

وحث أمين الأهالي على أخذ الفيروس على محمل الجد والالتزام بالقرارات الصادرة عن الإدارة الذاتية عبر البقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس وحماية أنفسهم وأهلهم".

الحصار ونقص الأدوية

وأكمل حسن أمين حديثه قائلاً: "المشكلة الأكبر التي تواجه المنطقة هي الإمكانيات القليلة وعدم تعاون منظمة الصحة العالمية مع الإدارة الذاتية في ظل الحصار المفروض على المنطقة نتيجة إغلاق المعابر، الأمر الذي فرض نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأردف بقوله: "ظهر في الفترة الأخيرة نقص في مادة الأوكسجين التي تعتبر العماد الأساسي لمواجهة الفيروس، لذلك نطالب الأهالي بمساعدتنا والالتزام بقرارات الحظر في ظل الوضع الصعب الذي تعاني منه المنطقة".

وناشد أمين في نهاية حديثه جميع المعنيين لفتح المعابر ومساعدة المنطقة في مواجهة الجائحة الخطيرة التي استسلمت لها جميع دول العالم المتطور.

(س ر)

ANHA