مدير مشفى آفرين: فقدان امرأتين لحياتهما و8 جرحى جراء انفجار ناحية الأحداث

في تصريح لوسائل الإعلام، أعلن رئيس مشفى آفرين، الدكتور عثمان شيخ عيسى، فقدان مواطنتين لحياتهما وجرح 8 آخرين في الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء.

وكشف هوية الامرأتين، وهما: جميلة عثمان معمو (77 عاماً)، ونزهت سيدو سيدو (45 عاماً).

كما بيّن شيخ عيسى أن أربع من الجرحى الثمانية نساء والأربعة الآخرون رجال، وهم:

* فيدان صبري جاويش (40 عاماً).

* مصطفى درويش جندو (52 عاماً).

* زينب حيدر علو (33 عاماً).

* محمد حسين مصطفى (64 عاماً).

* أحمد شيخو ولو (42 عاماً).

* خاتون حسن حسن (40 عاماً).

* حمدو فارس حمدو (50 عاماً).

* عزيزة أحمد عيسى (52 عاماً).

وبحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار الذي وقع في مبنى الكومين السابع بناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، ناجم عن أسطوانة غاز، هذا وما تزال التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة.

(ف إ/ س ر)

ANHA