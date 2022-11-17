مدير مركز القاهرة للدراسات الكردية ضيف برنامج خاص لوكالتنا للحديث عن جرائم تركيا

تستمر دولة الاحتلال التركي باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وسط تجاهل المؤسسات المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية لهذه الجريمة.

في حين ترتفع أصوات في العالم، تطالب بمحاسبة تركيا على جرائمها ضد الشعب الكردي.

وفي برنامج الليلة يتحدث الكاتب والصحفي ومدير مركز القاهرة للدراسات الكردية السيد عبد الفتاح، عن جرائم الاحتلال التركي، واستخدام الأسلحة الكيماوية، وسبل دعم القضية الكردية من قبل شعوب العالم والتشهير بوحشية تركيا.

ويبث البرنامج اليوم الساعة 19:00 بتوقيت قامشلو.

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(سـ)

ANHA