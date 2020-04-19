مدير مختبر ووهان ينفي مسؤوليتهم عن تفشي كورونا

وقال مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، يوان زيمينغ، لشبكة سي جي تي "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادراً عنّا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذّر، السبت، من أنه لابد أن تواجه الصين عواقب لم يكشف النقاب عنها إذا كانت "مسؤولة عن عمد" عن جائحة فيروس كورونا.

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة، وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد: "نعرف تماماً أي نوع من الأبحاث تجري في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وأضاف إنه من حيث موقع المعهد في ووهان "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطاً"، منتقداً وسائل الإعلام التي "تحاول عمداً خداع الناس بتوجيه اتهامات مبنية على مجرد تكهنات بدون أدلة".

(آ س)