مدينة مصرية ترفع الجاهزية وتوقف الدراسة

وكثّفت شركة الصرف الصحي أعمال رفع تراكمات المياه مع انتشار سيارات الشفط في أماكن التمركز، وتفقّد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مدار الساعات الماضية، أحياء المحافظة لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار الغزيرة، والاطمئنان على سهولة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن كمية مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي المتهالكة على مدار السنين ومحطات الرفع.

وشدّد على مسؤولي الصرف الصحي ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية استمرار سحب المياه، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه وسرعة شفط المياه المتراكمة لحين انتهاء الأمطار التي تتعرض لها المحافظة.

كما كثّفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواجدها على مدار الساعة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من اليوم، وذلك وفقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وتحذير شركة الصرف الصحي بالمحافظة من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تعطيل الدراسة، اليوم السبت فقط، وسيتم تجديد قرار تعطيل الدراسة غداً الأحد تبعاً لتقرير وخرائط الأرصاد الجوية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وناشد المسؤولين في محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم.

(أ ع)

ANHA