مدينة الطّبقة تودّع الشّهيد محمّد العيسى

واقتصرت مراسم تشييع الشهيد محمد العيسى على حضور ممثّلين عن مجلس عوائل الشهداء وذوي الشهيد إلى جانب أعضاء من قوى الأمن الداخلي وممثّلين عن مجلس الطبقة العسكري، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة عن خلية الأزمة لمواجهة فايروس كورونا والتي تقتضي بضرورة تطبيق قواعد السلامة الصحية والاجتماعية.

وانطلق موكب التشييع من مدينة الرقة متوجّهاً صوب مزار الشهداء في الطبقة. وبعد وصول الموكب إلى مزار الشهداء والوقوف دقيقة صمت، قدم أعضاء قوى الامن الداخلي عرضاً عسكرياُ، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء محمود الشامي كلمة توجّه فيها بالعزاء لذوي الشهيد متمنّياً لهم الصبر والسلوان.

وأضاف الشامي: "في هذه الظروف الراهنة تتّجه الأنظار الدولية صوب منطقتنا، لا نزال نحن نقدّم الشهداء كل يوم، شهداؤنا باتوا اليوم بالآلاف، في كل شبر من هذه الأرض توجد قطرة دم من جسد شهيد طاهر، كتب لشعبنا حياة عنوانها الحرية".

ومن ثم قرأت وثيقة الشهادة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء فوزة محمد لتسلمها بعد ذلك لوالدي الشهيد محمد.

وفي ختام المراسم حمل رفاق الشهيد جثمانه على الأكتاف ليوارى الثّرى إلى مثواه الأخير، وسط هتافات صدحت لنضال الشهداء وبطولاتهم في درب الحرية والخلاص.

(ع أ/ك)

ANHA