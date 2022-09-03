مدينة الحسكة تشهد إقامة فعاليات اليوم الأول من مهرجان مردوثو للثقافة والفن السرياني

نظمت الجمعية الثقافية السريانية في سوريا ،اليوم ، مهرجان مردوثو السنوي الثاني، في كنيسة السيدة العذراء في مدينة الحسكة، والذي من المقرر أن يستمر لثلاث أيام متتالية، حيث من المقرر أن يكون اليوم الأول في مدينة الحسكة، ويومين في مدينة قامشلو.

وحضر فعاليات المهرجان الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة وأعضاء الجمعية الثقافية السريانية، والعديد من اعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والمتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا.

وقد تضمن المهرجان المنظم في كنيسة السيدة العذراء في حي الناصرة بالحسكة، تقديم عدة فقرات متنوعة من التراث السرياني من قبل فرق مختلفة، حيث قدمت فرقة بارمايا وفرقة كورال عبد المسيح قرباشي معزوفة غنائية فلكلورية سريانية، وتضمن المهرجان أيضا تقديم معزوفة وعزف وغناء فردي لكشاف الجمعية الثقافية السريانية.

و ألقى كلمة افتتاحية المهرجان ممثل الجمعية الثقافية السريانية إبراهيم أدمو، حيث قال " في مثل تاريخ هذا اليوم قبل عام اقيم ولأول مرة مهرجان مردوثو السنوي الاول، والذي كان انطلاقة جديدة في تاريخ الحركة السريانية التقدمية والجمعية الثقافية السريانية على الصعيد الفني والثقافي والحضاري".

وأضاف أدمو: إن هذه الانطلاقة تعتبر بحق ثمرة دماء شهداء الحرية بكافة مكوناتهم، وثمرة التعب والعمل الدؤوب الذي تزرعه وتحصده الجمعية الثقافية السريانية".

وجدد أدمو العهد بالقول" رغم جميع الظروف العصبية التي نمر بها والذي يعاني منها بلدنا وكل المخاطر والصعوبات التي عانيناها وما زلنا نعانيها، نجدد العهد ونعلنها مجددين لرسالة الجمعية الثقافية السريانية ، التي أطلقتها في مؤتمرها الاول عام 2008 (ثقافة، نضال، حرية)".

وأكد أدمو بالقول" من واجبنا اليوم ورغم كل الظروف الاستثنائية التي نعيشها في هذه المرحلة، أن نسلط الضوء مجددا ً على هذا التاريخ الثقافي المتجدد، لأن غاية العدو أولاً واخيراً هي ضرب المكتسبات ومن ضمنها المجال الثقافي".

واختتم فعاليات اليوم الأول من المهرجان بتقديم فقرات شعرية.

(سـ)

ANHA