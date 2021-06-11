مدينة الفروسية بالرقة تستقبل الفرسان بعد عشر سنوات من التوقف

وقامت لجنة الرياضة بتأهيل مضمار مدينة الفروسية والإسطبلات بشكل كامل، بحيث أصبحت جاهزة لاستقبال الفرسان ضمن بطولة الرقة للفروسية، والتي أقيمت، اليوم، بمشاركة واسعة من مربي الخيول الأصيلة في شمال شرق سوريا.

وحضر البطولة عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية، وعدد كبير من الجماهير من مناطق مختلفة من الرقة وشمال وشرق سوريا بشكل عام.

وأقيم السباق على عدة جولات بدءً بال 400 متر و600 و1000 و1600متر، وفاز في البطولة الفارس رائد محمد علي عن سباق ألفي متر، وسُلمت الجوائز لأصحاب المراكز الثلاث لكل جولة.

وقال فارس الحوران وهو أحد الجماهير الحاضرين "أن هذه البطولة التي تقام في مدينة الرقة بعد عشر سنوات من الانقطاع إنما يدل على حالة الاستقرار في الرقة وشمال وشرق سورية، ونتمنى أن تكون هذه البادرة مكررة في الرقة".

يذكر أن مدينة الفروسية تعرضت للنهب على يد الفصائل والمجموعات المرتزقة التي تعاقبت على السيطرة على المدينة، وتعرضت لدمار كبير أثناء فترة سيطرة مرتزقة داعش، فيما قامت لجنة الشباب والرياضة منذ فترة بإعادة تأهيلها تحضيراً لهذا السباق وسباقات أخرى مستقبلاً.

(أع/ل)

ANHA