مدرسو ومدرسات اللغة الكردية: سنحافظ على لغتنا لأنها وجودنا

ويصادف غداً الـ 15 من أيار يوم اللغة الكردية، ويحتفل به الكرد في كل مكان، وبهذه المناسبة هنأت مدّرسة اللغة الكردية في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، نوجين عثمان يوم اللغة الكردية على جميع المعلمين والمعلمات الذين يعملون من أجل تطوير لغتهم الأم.

وقالت نوجين " أعداء الشعب الكردي يريدون القضاء على هذه اللغة، لأن وجود اللغة هو وجود الشعب الكردي، ومن أجل هذا لا يريدون أن يتطور الكرد".

وشددت نوجين على ضرورة حماية اللغة الكردية " يتطلب من جميع المعلمين والمعلمات الكرد العمل بجد، لأن وجود الإنسان بلغته، فالإنسان عندما يتحدث بلغته يثبت وجوده، ونعاهد بأن نعمل على تطوير اللغة الكرية".

أما المدرس شيار علو، لفت إلى ضرورة اللغة لدى الشعوب "الشعب الذي لا يعرف لغته هو شعب منحلّ من الناحية الثقافة، ونحن سنرسخ ونطور هذه اللغة، ولن نتخلى عنها لأن وجودنا بلغتنا، ولن نسمح لأحد أن يقوم بإبادة لغتنا وثقافتنا، وسنقاوم من أجلها".

وذكّرت المدرّسة نارين راجو بفضل جميع الشهداء الذين ناضلوا في سبيل الحفاظ على اللغة الكردية، والمناضلين الذين ضحوا من أجل تطوير لغتهم، وقالت "سنحمي لغتنا الأم لأنها ثقافتنا وهويتنا".

(ع س/م)

ANHA