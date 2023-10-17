مدرسة الرشيد الثانوية تفتح أبوابها أمام طلبة الرقة

افتتحت، اليوم، لجنة التربية والتعليم في الرقة وبرعاية مجلس الرقة المدني ثانوية الرشيد بعد إعادة بنائها، بحضور ممثلين عن لجنة والمجلس المدني ومجلس عوائل الشهداء وهيئة التربية والتعليم.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم تحدث نائب الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني عبد السلام حمسورك الذي بارك افتتاح المدرسة، وقال: "نفتتح اليوم هذا الصرح العظيم مدرسة الرشيد الثانوية، هذه المدرسة التي لها رمزية خاصة في مدينة الرقة، هذا المكان المقدس والمدرسة كان بها شهداء خلال حملة تحرير الرقة، قدّموا أغلى ما يملكون لتتمكنوا من متابعة تعليمكم".

وأضاف عبد السلام حمسورك: "منذ سيطرة داعش على المدينة كان الطلبة الخاسر الأكبر، إذ كان داعش يأخذ المدارس لتكون مقرات له وسجوناً وأماكن حسبة، ولكن بفضل تضحيات شهدائنا الآن عدتم إلى مدارسكم التي بُنيت بفضل دماء الشهداء وخدمة الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني. نبارك لكم افتتاح مدرستنا مدرسة الرشيد الثانوية".

وألقى المتحدث باسم مدرسة الرشيد المدرس إبراهيم النعيمي كلمة قال فيها: "أهلاً بكم في مدرسة الرشيد المدرسة التي أنشأت الأجيال، والتي نالت ما نالته من الخراب لطمس هوية التعليم في الرقة. اليوم نفتتحها من جديد ونعيد بناءها من جديد؛ لتكون نموذجاً للحرية والتعليم والأخلاق وهذه هي قيم مدرستنا".

وأضاف إبراهيم النعيمي: "فهي من قيم ومبادئ الأمة الديمقراطية التي نستقي منها علمنا وفخرنا، لي الفخر والاعتزاز أن أكون متحدثاً باسم مدرسة الرشيد ولزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات الذين تعاهدنا منذ أن بدأ الدوام في المدرسة أن تكون هذه المدرسة نموذجاً يحتذى به في مناطق شمال وشرق سوريا".

ثم قدّم طلاب مدرسة الرشيد أزهار الياسمين للحضور، وفقرات غنائية ومسرحية. كما قدّمت بنات وأبناء الشهداء من مركز كوكب الطفولة فقرات راقصة.

وقص شريط افتتاح مدرسة الرشيد أبناء وبنات الشهداء في مركز كوكب الطفولة.

وتعد مدرسة الرشيد الثانوية من المدارس الأولى التي بنيت في مدينة الرقة، ودمرت أثناء احتلال مرتزقة داعش للمدينة عام 2014.

(م خ/ك)

ANHA