مدنيون من داخل القرى المحتلة: المرتزقة لم يتركوا شيئًا ولم يفعلوه

منذ احتلال مدينة سري كانيه من قبل الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" تشهد القرى الخاضعة لسيطرته جرائم شبه يومية بحق أهالي المنطقة، من اختطاف وتشليح وسرقة ممتلكات وطلب فدى مالية.

وكالتنا التقت عددًا من المُهجّرين قسرًا من قرية ليلان الواقعة غرب ناحية تل تمر، بمحاذاة الطريق الدولي M4، للحديث عن جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق مكونات المنطقة.

'الخوف من الجرائم'

أحمد سليمان أحد المُهجّرين قال "خرجنا من قريتنا قسرًا بسبب احتلالها من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، ومنذ ذلك الوقت لم نستطع العودة خوفًا على أرواحنا".

ويضيف سليمان "نتحدث مع الأهالي في قريتنا والقرى المجاورة، فيقولون لنا إن المرتزقة لم يتركوا شيئًا ولم يفعلوه بالقرية، من نهب منازل المدنيين والقتل وغيرها الكثير من الجرائم الأخرى".

'سرقة واتهامات'

سليمان الذي ترك خلفه، أثناء خروجه من القرية، محصوله الزراعي لعام كامل، والذي يقدّر بـ 700 جوال من الشعير و"20 جوال من القمح، قال إنه سرق من قبل المرتزقة، حسب شهود من القرية.

ونوه إلى أن المرتزقة قامواباختطاف ابن عمه بحجة عمله مع الإدارة الذاتية، قبل مدة، وأطلقوا سراحه مقابل فدية مالية قدّرت بمليون ونصف المليون ليرة سورية.

ويشير سليمان إلى أن هدف الاحتلال التركي ومرتزقته من احتلال المدن والقرى في شمال وشرق سوريا، هو تدمير المنطقة ونهب وسرقة ممتلكات المدنيين.

'التعذيب'

ومن جانبه، تحدث سالم دهام، من قرية ليلان قائلًا "كنت موجودًا في منزلي عندما داهمه مرتزقة الاحتلال التركي، وألصقوا بي تهمة تعاملي مع قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف دهام "مكثت عندهم (خمسة أيام) تحت التعذيب والضرب، بهدف طلب فدية مالية، وسرقة ممتلكاتي".

وفي النهاية أُجبرت على دفع فدية مالية من أجل الخروج "دفعت محصولي الزراعي الذي يقدر بـ 400 جوال من الشعير، و16 جوال من القمح، كفدية من أجل أن أخرج".

هذا وتحتل تركيا ومرتزقتها العشرات من القرى، وقاموا بتهجير سكانها قسرًا، وقد ظهرت شهادات أكدت أن الاحتلال سرق كافة القرى، وحوّل بعضها إلى مقارّ عسكرية لمرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري"، وسط استمرار هجماتهم على ريفي تل تمر وزركان.

(هـ ن)

ANHA