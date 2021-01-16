مدنيّو قرى منبج: سنبقى مقاومين في وجه القصف التركيّ ولن نترك أرضنا

يقول أهالي القرى المحاذية لخطّ الجبهة في ريف منبج الشّمالي والغربي، إنّ قصف الاحتلال التّركيّ زعزع الأمن والاستقرار في المنطقة, فهو يستهدف المدنيّين صغيرهم وكبيرهم، مؤكّدين أنّهم لن يتركوا أرضهم وبيوتهم مهما حصل.
خبر 2021-01-16T05:02:00 منبج-سلوى عبد الرّحمن

ويستمرّ جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته  بقصف قرى منبج الشّمالية والغربية بشكل شبه يومي، خارقاً بذلك كلّ الاتفاقيات والعهود التي أبرمها مع الطّرف الرّوسيّ.

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وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع عدد من المواطنين من القرى المحاذية لخطّ الجبهة، ومنهم المواطن أحمد الخلف من قرية الجات التي تبعد عن منبج من الجهة الشمالية 20كم، وقال أحمد الخلف: "إنّ قصف الاحتلال التركيّ يشتدّ أثناء السّاعات المتأخّرة من اللّيل، فنبقى مقاومين في بيوتنا ولا نخرج منها حتّى يهدأ القصف الغاشم الذي لا يميّز بين الحجر والبشر، فمعظم هذا القصف يستهدف المدنيّين في بيوتهم ممّا يؤدّي إلى إصابتهم".

وأشار الخلف: "لدينا أراضٍ في الطّرف الآخر تحت سيطرة الاحتلال التركيّ ومرتزقته، ولكن لا نستطيع الذّهاب إليها لأنّ المرتزقة يتّهموننا بتهم واهية لا وجود لها على أرض الواقع".

وأكّد الخلف في ختام حديثه: "نرفض هذا القصف الهمجي على مناطقنا، وجميع الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ومرتزقته علينا، ولن نستسلم وسنقاوم للدّفاع عن أراضينا، ونحن مع قوات مجلس منبج العسكري قلباً وقالباً لأنّها تحمي أرضنا وتدافع عنّا".

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ومن جانبها قالت المواطنة فاطمة الأحمد من قرية الهوشيرية 22 كم على الخطّ الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومرتزقة درع الفرات،  "نحن نرفض هجمات الاحتلال التركي على أراضينا، ونقول كفى احتلالاً للأراضي السوريّة".

وتابعت فاطمة: "إنّ لدينا أطفالاً صغاراً، وهذا القصف يترك في نفوسهم الخوف والرّعب، فنخاف عليهم أثناء اشتداد القصف التّركيّ، أين نذهب بأنفسنا من هذا القصف الذي لا يميّز بين صغير وكبير".

وأشارت فاطمة في ختام حديثها بأنّهم يريدون فقط الأمان والاستقرار، والعيش في بيوتهم مطمئنّين, وسيبقون مقاومين وصامدين حتّى آخر رمق من حياتهم.

(إ)

ANHA


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