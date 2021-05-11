مدني يفقد حياته بعد إقدام مجهولين على اقتحام منزله بدير الزور

وبحسب مراسلنا ونقلًا عن شهود عيان، فإن مجهولين اقتحموا، حوالي الساعة الـ 4 صباحًا منزل خليل الأسمر في بلدة الحصان الواقعة في الريف الغربي لدير الزور، وقاموا بقتله.

وأفاد شهود العيان أن عملية القتل وقعت عبر استهدافه بعدة طلقات نارية استقرت في منطقة الصدر، مما أدى لمقتله على الفور، دون أن يتسنى للأهالي إسعافه.

وقال مصدر أمني في قوى الأمن الداخلي عن هوية المغدور "إن المغدور الأسمر الذي استقر به الحال في بلدة الحصان، بعد نزوحه من بلدة خشام التي يسيطر عليها مرتزقة الدفاع الوطني وجيش حكومة دمشق، وصل إلى مناطق الإدارة الذاتية منذ أكثر من عامين".

وأكد المصدر الأمني نفسه أن عملية البحث والتحري حول واقعة استهدافه تلك جارية، لمعرفة الجهة المرتكبة للجريمة.

ANHA