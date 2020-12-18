مضربون عن الطعام: القوة الموجودة في إمرالي وحدها تستطيع حل الأزمة

دخلت حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام التي أطلقها معتقلو حزب العمال الكردستاني (PKK)، وحزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK)، بتاريخ 27 تشرين الثاني في سجون كردستان وتركيا، يومها الـ22 بمشاركة المجموعة الخامسة من المعتقلين، الدّاعية لإنهاء عزلة القائد ،عبدالله أوجلان، وللحدِّ من الضغوط والممارسات القمعية على كافة المعتقلين في السجون التركية.

وقالت ،فجرية بنك، وهي إحدى المعتقلات المضربات في السجون: "إنّ الفكر الوحيد الذي يستطيع حل هذه الأزمة هو ذلك الفكر والقوة الموجودة في إمرالي، والتي تكون الآن تحت عزلة مُشدّدة من قبل الحكومة التركية، فإذا تم إنهاء هذه العزلة سيحل السلام،و العدل، والبركة والحرية والأمن بين المجتمع".

ودعت إلى تصعيد المقاومة والنضال لأجل حرية القائد أوجلان.