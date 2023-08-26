تسبب حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات بخروج 9 محطات ضخ لمياه الشرب عن الخدمة في مدينة الطبقة وريفها خلال الشهر الجاري، ولتجنب حرمان الأهالي من مياه الشرب عملت وحدة مياه الطبقة على إيصال المياه للقرى التي انقطعت عنها المياه عبر الصهاريج بشكل شبه يومي.

وحرم خروج 9 محطات لضخ المياه في المدينة، أكثر من 50 ألف نسمة من مياه الشرب.

ومع خروج محطة عايد عن الخدمة باشرت وحدة مياه الطبقة على الفور باستبدال مضختين عاموديتين بأخرى أفقية باستطاعة 200 حصان ورفع 120 وغزارة 250 متر مكعب في الساعة، لتأمين مياه الشرب.

وحول هذا الموضوع، قال الرئيس المشترك لوحدة مياه الطبقة حمود الشيخ: "إن حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات سبب كوارث إنسانية وبيئية دون وجود أي رادع دولي للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق المنطقة".

وأضاف: "بدورنا نحن وحدة مياه الطبقة قمنا باستبدال مضخات عايد التي تغذي 20 ألف نسمة من الأهالي بمياه الشرب لتخفيف الأعباء التي عانوا منها خلال الأيام الماضية".

ومن المقرر أن تعمل وحدة مياه الطبقة على استبدال جميع المضخات العامودية بأخرى أفقية؛ لإيصال مياه الشرب لكافة الأهالي.

وبعد نحو 30 شهراً على بدء حبس الفرات دون انقطاع، يشهد منسوب مياه النهر انخفاضاً كبيراً، كما خسرت البحيرات القائمة وراء السدود الثلاثة على مجرى نهر الفرات في سوريا الكثير من مخازينها الاستراتيجية وأكبرها بحيرة سد الفرات في الطبقة.

فبحيرة سد الفرات تسَعُ 14.5 مليار مكعب من المياه، لكنها خسرت مؤخراً 4 مليارات من مخزونها نتيجة قلة الوارد المائي من تركيا والذي لا يكفي لسد حاجات المنطقة من المياه اللازمة للشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية.

(خ)

ANHA