مضايقات ومحاولة اعتداء على نائبة الرئاسة المشتركة لـ HDP في أنقرة

وقالت النائبة والبرلمانية عن الحزب تولاي حاتم أوغولاري، إنه في 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، حضر شخصان إلى أمام باب منزلها، وعرّفا عن نفسيهما بأنهما من الشرطة المدنية، وطلبا منها فتح الباب لهما، مضيفة: "جاء شرطيان إلى منزلي وأصرّا على أن أفتح الباب لهما، فقلت لهما أنا نائبة وسأتصل بمديرية الأمن"، وذلك بحسب ما أفادته وكالة فرات للأنباء.

وأشارت تولاي إلى أنهم باشروا اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الحادث.

ونقلت الوكالة عن النائبة قولها إن الحزب سيدلي، صباح يوم غد الأربعاء (11:30صباحًا)، ببيان، وذلك في مبنى المقر العام لحزب الشعوب الديمقراطي، من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، ونائب الرئاسة المشتركة للحزب والمسؤول القانوني والعضو في لجنة حقوق الإنسان أوميت دده.

ANHA