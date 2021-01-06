مدّمرة كورية وصلت إلى القرب من مضيق هرمز على خلفية احتجاز إيران ناقلة نفط لها

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية عن مسؤول حكومي قوله إن المدمرة "تشوي يونغ" التابعة لوحدة تشونغ هيه العسكرية المعنية بمحاربة القرصنة البحرية وصلت المنطقة، فجر أمس الثلاثاء، للتعامل مع حادثة احتجاز الناقلة "هانكوك كيمي"، مؤكدًا أن الوحدة بدأت في أداء مهمتها.

وأوضحت الوكالة أن المدمرة كانت موجودة في اليوم السابق جنوب ميناء مسقط، وتم إرسالها إلى محيط هرمز في أعقاب إبلاغها بالوضع حول احتجاز الناقلة.

وذكرت الوكالة أن المدمرة تخطط للتعامل مع الوضع بالتعاون الوثيق مع القوات البحرية المشتركة في البحرين ووزارة الخارجية الكورية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوي يونغ سام كوريا الجنوبية إنها سترسل وفدًا إلى إيران "في أقرب وقت ممكن" لمحاولة التفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني يوم الإثنين 4 كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن الزيارة التي تم ترتيبها مسبقًا إلى إيران من قبل نائب وزير الخارجية تشوي جونغ كون مطلع الأسبوع المقبل مازالت قائمة.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط "هانكوك كيمي" بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي واعتقل أفراد طاقمها البالغ عددهم 20 فردًا.

وتقول إيران إن الناقلة انتهكت القوانين البيئية المعمول بها، الأمر الذي ينفيه مشغلو الناقلة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات بين البلدين بشأن تجميد السلطات الكورية الجنوبية لأموال إيرانية في بنوكها بسبب العقوبات الأمريكية.

ورفضت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-وا التكهن بشأن التقارير التي تفيد بأن إيران احتجزت الناقلة في محاولة للضغط على سيول للإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في البنوك الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يوم أمس الثلاثاء، إن سفينة حربية تحمل وحدة لمكافحة القرصنة باتت في المياه القريبة من مضيق هرمز بالقرب من مكان احتجاز الناقلة - "لضمان سلامة" الطاقم.

وتمثل الحادثة أول احتجاز من طرف السلطات الإيرانية لناقلة كبرى منذ أكثر من عام.

(ش م)