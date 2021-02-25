مدّ خطّ الدّارة المزدوجة لتغذية محطّات المياه والجمعيات الفلّاحية بدير الزّور

وقامت لجنة الطاقة بدير الزور بمدّ خطوط الدارة المزدوجة بطول 12 كيلو متراً، تبدأ من محطّة تحويل جزرة الميلاج، وتنتهي في قرية الحصان لتغذّي 12 محطّة مياه للشرب، بالإضافة إلى 15 جمعية فلّاحية.

وبحسب حافظ البشار مسؤول خطوط الشّبكات الكهربائية في الريف الغربي بدير الزور: "بسبب زيادة ساعات التقنين على الخطوط الرئيسة، تمّ إنشاء الدارة المزدوجة لتشغيل محطّات مياه الشرب والجمعيات الفلّاحية على مدار الـ 24 ساعة، وذلك من أجل ريّ الأراضي الزّراعية وتأمين مياه الشرب للأهالي".

وبيّن حافظ البشار أنّ مدّة إنجاز مشروع خطّ الدارة المزدوجة من 15 حتّى 20يوماً.

والجدير بالذّكر أنّه قامت مديرية الطاقة في بداية شهر شباط 2021 بتركيب 18 محولة في الريف الغربي بدير الزور لتخفيف الضغط عن المحولات والشبكات الفرعيّة.

(إ)

ANHA