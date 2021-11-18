مبعوثة الأمم المتحدة: داعش أصبح موجودًا في جميع المقاطعات الأفغانية

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز إن "رد طالبان على توسع تنظيم داعش- خراسان يعتمد بشكل كبير على عمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القضاء لمرتزقة داعش المشتبه بهم"، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت: "هذا مجال يستحق مزيدًا من الاهتمام من المجتمع الدولي".

وجاءت تعليقاتها بعد ساعات من إعلان داعش مسؤوليته عن انفجارين أسفرا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة آخرين في حي يقطنه عدد كبير من الشيعة في كابول.

وقالت ديبورا ليونز إن "حركة طالبان غير قادرة على وقف نمو داعش".

وأضافت: "كان وجود داعش مقصورًا على عدد قليل من المقاطعات والعاصمة، ويبدو الآن أنه موجود في جميع المحافظات تقريبًا، وينشط بشكل متزايد"، مضيفة أن "عدد هجمات داعش قد ارتفعت من 60 هجومًا عام 2020 إلى 334 هذا العام".

وبينما تبذل طالبان "جهودًا لتقديم نفسها كحكومة" منذ الاستيلاء على كابول في آب بعد حرب استمرت 20 عامًا مع الولايات المتحدة، فإنها تواصل استبعاد ممثلي قطاعات أخرى من المجتمع وتقوم بتقليص حقوق النساء.

وقالت المبعوثة الأممية إن "بعثة الأمم المتحدة تتلقى بانتظام تقارير موثوقة عن عمليات تفتيش للمنازل وعمليات قتل خارج نطاق القضاء لأفراد ومسؤولين أمنيين سابقين".

وحذرت المبعوثة الأممية مجددًا من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء بسبب الاقتصاد الفاشل والجفاف.

وناشدت المجتمع الدولي لإيجاد طرق لتمويل رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين والعاملين في المجال الإنساني، قائلة إن المساعدات الإنسانية غير كافية.

وقالت إن الانهيار الاقتصادي سيؤجج المخدرات غير المشروعة والإتجار بالأسلحة والبشر وعمليات تبادل الأموال غير المنظمة التي "يمكن أن تساعد فقط في تسهيل الإرهاب".

وقالت: "هذه الأمراض ستصيب أفغانستان أولًا. وبعد ذلك سوف تنتقل إلى المنطقة".

(م ش)