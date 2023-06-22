أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، أن (سوريا وتركيا وإيران) اتفقت على صيغة "خارطة الطريق" التي أعدتها روسيا للتطبيع العاجل للعلاقات بين دمشق وأنقرة، بحسب وكالة روسية.

وقال ألكسندر لافرينتيف، إن "جميع الأطراف وافقت بشكل عام على صيغة خارطة الطريق لدفع عملية التطبيع، وعبرت عن وجهات نظرها ومقترحاتها، والآن يجب التنسيق لتطبيق هذه الخارطة".

وأضاف أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت، مشدداً على أن "الشيء الأكثر أهمية هو أن عملية التطبيع تمضي قدماً... نحو الأمام. لا يجب المماطلة، والجميع متفقون على ذلك".

ومع ذلك، قالت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات لصحيفة كوميرسانت الروسية، لا يوجد اتفاق على خارطة الطريق حتى الآن.

(م ش)