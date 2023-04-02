مباريات بكرتي الطائرة والقدم خلال فعاليات اليوم الثاني لمهرجان آمارا

وانطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان آمارا الفني والرياضي الثالث تحت شعار "بتطوير الثورة الثقافية هلموا إلى معركة الحرية" في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان مباريات رياضية.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بالوقوف دقيقة صمت تلاها مباراة بكرة الطائرة بين فريقي عوائل الشهداء وشبيبة عفرين، وانتهت بفوز فريق عوائل الشهداء.

وفي مباراة كرة القدم للإناث لعب فريق آمارا مع فريق آكري، وانتهت بفوز فريق آكري بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وفي مباراة كرة القدم بين فريقي برخدان وشبيبة عفرين فاز فريق شبيبة عفرين بهدف مقابل لا شيء. فيما فاز فريق شبيبة فافين على فريق شبيبة أحرص بهدف مقابل لا شيء.

وانتهت فعاليات اليوم الأول بتوزيع هدايا رمزية على الفرق الفائزة.

(ك)

ANHA