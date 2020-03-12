مباراة ودّية بين فريقي أهلي الشهباء وآفيستا استذكاراً لانتفاضة قامشلو

بدأت المباراة بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقيت كلمة من قبل محمد ويس باسم هيئة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي قال فيها: "إن ما حدث في قامشلو في عام 2004 كان مؤامرة بأيادي قذرة وخبيثة، أرادت من ورائها ضرب مكونات الشعب السوري بعضهم ببعض، وهذا السيناريو يتكرر اليوم في عفرين ورأس العين وتل أبيض، وهذه المرة بتخطيط من قبل الاحتلال التركي، لذلك ورداً على المتآمرين قررنا تنظيم هذه المباراة الودّية بين فريقين من العرب والكرد لاستذكار شهداء قامشلو ولإثبات أن أخوة الشعوب هي المنتصرة في النهاية".

هذا وحضر المباراة بالإضافة إلى العشرات من أهالي المنطقة ممثلون عن مجلس مقاطعتي الشهباء وعفرين والاتحاد الإيزيدي.

ثم جرت المباراة بين الفريقين بروح رياضية وسط حماس وتشجيع حار من قبل الجمهور، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

(س خ/ل)

ANHA