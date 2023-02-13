مبان على وشك الانهيار في الشيخ مقصود المحاصر ولا آليات لهدمها

وضرب زلزال مدمر باكور (شمال كردستان) وتركيا ومناطق عدة في سوريا وامتد تأثيره إلى مناطق الشرق الأوسط، حيث خلف عشرات الآلاف بين ضحية ومصاب، فيما بلغ عدد الضحايا في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية 6 ضحية و57 مصاباً، إلى جانب الأضرار المادية الكبيرة بحق الممتلكات والمساكن؛ الأمر الذي دفع بلدية الشعب في الحيّين إلى هدم الأبنية المتصدعة لحماية الأهالي.

في هذا الصدد، قال رئيس المكتب الفني في بلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، عدنان جارو: إن "جولاتنا مستمرة حتى الآن؛ للكشف على الأبنية المتضررة، والحصيلة سنعلنها في وقت لاحق؛ لأننا لم ننتهِ بعد".

ربط جارو العراقيل التي يواجهونها أثناء معاينتهم للأبنية المتضررة بالحصار، حيث قال: "تمكنا من تحديد الأبنية غير الصالحة للسكن نهائياً وقررنا هدمها؛ لأنها تشكل خطراً على حياة الأهالي، إلا أن الفرقة الرابعة تمنع دخول الآليات التي نحتاجها للبدء بعملية الهدم".

بيّن جارو "لن نتمكن من هدم هذه الأبنية يدوياً مطلقاً، لذا على الفرقة الرابعة السماح بمرور الآليات؛ لتجنب وقوع المزيد من الضحايا".

وتمكنت لجان الكشف التابعة للمكتب الفني في بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من معاينة ثلاثة أرباع الأبنية والمنازل والمحلات المتضررة، حسب عدنان جارو.

(ف)

ANHA