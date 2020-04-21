مباحثات ثلاثية بصيغة أستانا يوم غد

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاوفا، أمس "نؤكد إجراء المباحثات الثلاثية حول سوريا على المستوى الوزاري يوم 22 أبريل/ نيسان، وذلك عن بعد”.

ومن المقرر أن يشارك في المباحثات وزراء خارجية "الدول الضامنة"، روسيا وإيران وتركيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد ذكر خلال مباحثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد، أن مباحثات بصيغة أستانا حول الوضع في منطقة إدلب السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية ستجري قريباً.

يذكر أن آخر جولة من المباحثات بصيغة أستانا جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان من المقرر إجراء جولة جديدة في مارس/آذار هذا العام في إيران، لكن ذلك لم يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.

(آ س)