مباحثات روسية- تركية حول سوريا مع استمرار التصعيد في إدلب

وقالت الوزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الثلاثاء "ناقش الطرفان الموضوع بشكل جوهري مع جائحة الفيروس التاجي، والتدابير التي اتخذتها الدولتان لمواجهة انتشاره، وآفاق التعاون في هذا المجال، وكما هو ملاحظ بشكل خاص بشأن التنسيق في قضية عودة مواطني روسيا وتركيا إلى وطنهم".

كما أكدت الوزارة في البيان أنه تم تبادل وجهات النظر حول التقدم بشأن التسوية السلمية في سوريا، والوضع الحالي في منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، في سياق تنفيذ البروتوكول المتفق عليه في الـ5 من آذار الماضي والمكمل لمذكرة سوتشي الموقعة في الـ 17 أيلول من عام 2018.

وتأتي المباحثات الروسية- التركية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة المسماة "بخفض التصعيد" قصفاً يومياً من قبل القوات الحكومية على المرتزقة التي تدعمها تركيا، بالإضافة إلى القصف الجوي للقوات الحكومية، وآخرها يوم أمس حيث استهدفت الطائرة المسيرة للقوات الحكومية مرتزقة الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من قبل تركيا في محور الزيارة في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

(آ س)