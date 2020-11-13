مباحثات روسية - تركية حول الوضع في سوريا

وبحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، اليوم الجمعة، الوضع في إدلب ومسار أستانا بشأن التسوية السورية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن الطرفين بحثا آخر التطورات في العملية السياسية في إطار عمل "اللجنة الدستورية" السورية، وعملية أستانا، والأوضاع في إدلب بالإضافة إلى مسألة اللاجئين والنازحين السوريين.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إن الطرفين تبادلا وجهات النظر، وإن أنقرة نقلت رؤيتها حول هذه القضايا إلى الجانب الروسي.

وفشلت روسيا خلال اليومين الماضين بإنجاح مؤتمر اللاجئين الذي عقدته في دمشق حيث اقتصرت المشاركة على عدة دول، فيما لا تزال تخفق جهودها في عقد جولة جديدة من اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية.

وتواصل تركيا سحب نقاطها التي حوصرت من قبل القوات الحكومية السورية في أرياف إدلب وحلب وحماة، وسط حديث عن مقايضة جديدة بين إدلب وقره باغ.

(ي ح)