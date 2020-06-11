مباحثات روسيّة أمريكيّة حول سوريّا

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان، أنّ فيرشينين وجيفري بحثا "بشكل مفصّل مسائل تمرير عملية التسوية السياسية للأزمة السورية بالتوافق مع القرار 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، والذي ينصّ على الالتزام باحترام سيادة الجمهورية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".

كما ناقش الجانبان، حسب البيان، "الأوضاع على الأرض" في سوريا، بما في ذلك "مهمّات ضمان إرساء الاستقرار في إدلب ومنطقة شرق الفرات وجنوب البلاد".

وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع تشديد واشنطن الخناق على حكومة الأسد المدعومة من روسيا، حيثُ يقترب قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الحكومة السّوريّة.

)ي ح)