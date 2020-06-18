مباحثات مصرية يونانية لمواجهة التوسع التركي

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس في مقر وزارة الخارجية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صور المباحثات بين الجانبين، مؤكداً أن دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات والتشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل على طاولة المباحثات.

ووصل وزير الخارجية اليوناني إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، لإجراء اتصالات وتعزيز العلاقات مع مصر، لتكون محطته التالية بعد أن حمل في حقيبته اتفاق إعلان الحدود البحرية مع إيطاليا.

ووفقًا للصحيفة اليونانية SKAI ، يشير الخبراء السياسيون والمحللون إلى أن تعزيز العلاقات بين اليونان ومصر، يأتي بالتوازي مع استراتيجية تركيا التوسعية وردود الفعل التي تثيرها.

وأضافت الصحيفة أن السلوك العثماني الجديد لأردوغان في شرق البحر الأبيض المتوسط يقرب بين اليونان ومصر، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق تاريخي بين البلدين.

(أ ع)