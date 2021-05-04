مباحثات مصرية جزائرية ولقاء مرتقب بين البلدين

ونشر وزير الخارجية الجزائري، صبري بو قادوم، تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر، قال فيها: " مع أخي سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة، سجلنا ارتياحنا لمستوى علاقات التعاون القائمة بين بلدينا".

وأكد أيضًا أن علاقات البلدين اتسمت دومًا بالتفاهم والاحترام المتبادل، وأن الجانبين أكدا خلال الاتصال الحرص على "تعزيز العلاقات والدفع بها إلى أعلى المراتب بما يجسد الإرادة السامية المشتركة ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين".

من جانبها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الوزيرين تناولا عددًا من القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي"، وتطرقت إلى الترتيب للقاء قريب يجمعهما، لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتسعى الجزائر إلى لعب دور دبلوماسي في الملفات الإقليمية، خاصةً في الملف الليبي كونها إحدى دول الجوار.

ومنذ مطلع عام 2020، أعادت الرئاسة الجزائرية تفعيل دورها الدبلوماسي في الأزمتين الليبية والمالية بعد غياب شبه كامل لنحو عقدٍ كامل بسبب الوضع الصحي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كما أن الجزائر تسعى لتنظيم القمة العربية المؤجلة في دورتها الـ 32 التي تحول حتى الآن جائحة كورونا دون عقدها.

(د ع)