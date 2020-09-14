مباحثات إماراتية – إسرائيلية حول الوضع في الشرق الأوسط

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد ناقشا أهمية (اتفاقية ابراهام) مع إسرائيل للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيساهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي.

وفي ختام المحادثة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار معا.

وصباح الاثنين، أجريت مباحثات بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جرى خلالها تبادل التهاني بمناسبة إعلان السلام بين البلدين.

وتمّ خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

وأعرب مسؤولا البلدين عن تطلعهما للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

(ي ح)