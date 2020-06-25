مباحثات إماراتية - أوروبية لوقف التدخل التركي في الدول العربية

وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، أن "الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به وأن تداعياته ستكون سلبية في حال استمرت تركيا على هذا النهج".

وأشار الجانبان إلى أن "التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا وحسب، وإنما للدول مجاورة والمنطقة كلها".

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي - ليبي للأزمة الحالية".

وقال في هذا الصدد بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا".

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الإماراتية الأوروبية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والسودان.

وناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن سبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد آل نهيان أن "الإمارات رسالتها للعالم أجمع رسالة سلام واستقرار وتنمية، وتتطلع إلى أن تقود جميع هذه الجهود المخلصة إلى حل الأزمة الليبية بما يعود بالخير على الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار".

وأشار إلى "حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها وتنمية وتطوير مجالات التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي".

كما أكد على العلاقات المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات مع دول الاتحاد الأوروبي والحرص المستمر على تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

(ش ع)