مباحثات فيينا... الجولة الخامسة هي الأخيرة وقضايا عالقة على طاولة التفاوض

وكان المبعوث الروسي أعرب في وقتٍ سابق عن تفاؤله الكبير بنتائج المفاوضات، متوقّعًا التوصل إلى اتفاق قريبًا معتبرًا أن الجولة الخامسة قد تكون الأخيرة.

وتتواصل في العاصمة النمساوية فيينا المحادثات النووية الإيرانية، وتتحدّث جميع الأطراف عن تقدم مهم في هذه المباحثات.

وأكدت طهران من جهتها حصول مناقشات عامة لحلّ الخلافات الرئيسة، لكنها في الوقت ذاته أشارت إلى وجود قضايا عالقة يستمر التفاوض حولها.

وأعرب مندوب المفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية "إنريكه مورا" عن اطمئنانه من إمكانية الوصول إلى اتفاق في المفاوضات.

أما رئيس الوفد الأميركي المفاوض في فيينا "روبرت مالي"، فأشار إلى مفاوضات بناءة، لكنه قال في الوقت نفسه إن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر إيرانية مواكبة لمفاوضات فيينا أن الولايات المتحدة ما زالت ترفض إلغاء جميع العقوبات.

في المقابل ترى إيران أن رفع العقوبات وحدها لا جدوى منه، إذ من بينها عقوبات أساسية وضعت مرة أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.. مثل حظر القطاعين المالي والنفطي.

(د ع)