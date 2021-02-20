مباحثات بين الدبيبة وكوبيش حول تشكيل الحكومة الليبية

وقال عبد الحميد الدبيبة في بيان، إنه التقى يان كوبيش وعددًا من كبار المسؤولين في البعثة، لافتًا إلى أن اللقاء تمحور حول "أهمية المضي قدمًا في خريطة الطريق، والمنهجية المتبعة في تشكيل الحكومة وعملها بعد الاعتماد".

وأكد رئيس الحكومة الليبية على "السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة، بما يخدم مصلحة الجميع".

وكان الدبيبة قد توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، في أول زيارة رسمية له خارج ليبيا، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناولت المباحثات تطورات العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، وحتى إجراء الانتخابات على المناصب السيادية والتنفيذية نهاية العام الجاري.

(ش ع)