مباحثات عربية وأممية لبحث ملف اللاجئين السوريين

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع "فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضاعَ اللاجئين السوريين في مختلف الدول العربية.

وأكد الجانبان على "ضرورة العمل بجدية لتفعيل مسارٍ يضمن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية على نحو ما تضمنه القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في جدة".

وتطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية وبشكلٍ خاص السودانيين الذين هَجروا بلادهم عَقِبَ اندلاع المواجهات المسلّحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء على أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين، مشدداً على أن وقف إطلاق نارٍ مستدام يمثّل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين، وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل على نحوٍ أكثر نجاحاً مع أوضاع اللاجئين.

الإدارة الذاتية تتحرك

وسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 30 نيسان الماضي، عن جاهزيتها لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها في 18 نيسان الجاري لحل الأزمة السورية، حيث وصلت على إثرها 7 أسر تضم 50 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، إلى مخيم الحكومية الواقع في ريف الرقة الشمالي، أغلبهم من مدينة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.

كما شكّلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 27 نيسان، لجنة لتأمين عودة مواطني شمال وشرق سوريا العالقين في السودان، وأكدت أنها ترحب بأي جهود داعمة لمهامها.

ووفق ذلك، أعادت الإدارة 22 أيار، أول دفعة من مواطنيها العالقين في السودان، على نفقتها، بعد تواصلها المستمر، وجهودها الحثيثة، حيث ضمت الدفعة التي عادت عبر مطار قامشلو، 161 شخصاً بينهم أطفال ونساء، من مختلف مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا.

نحو 13 مليون لاجئ سوري حول العالم

وحسب تقارير صحفية فإن عدد اللاجئين والنازحين السوريين بلغ حتى عام 2022 حوالي 13 مليون شخص – أكثر من نصف عدد السكان – منهم 5.6 مليون في دول الجوار.

ومنذ منتصف عام 2021 بدأت تتزايد الأصوات الداعية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، عبر خطط ترحيل أعلنت عنها عدد من الدول من بينها دولة الاحتلال التركي التي استخدمتهم على مدار أكثر من عقد كأداة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية والدولية.

(د ع)