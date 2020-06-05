مباحثات أميركية إماراتية حول ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وفي وقت سابق من الخميس، قال السفير الأميركي في ليبيا، على جميع المرتزقة الأجانب مغادرة البلاد، وعدّ أن "النزاع في ليبيا يجب أن يتوقف"، داعياً "جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوار".

هذا وتعج ساحات القتال في ليبيا بالمرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس، لدعم قوات الوفاق، ويشمل الدعم إلى جانب المرتزقة، العتاد والطائرات المُسيّرة.

(ش ع)