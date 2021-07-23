مبادرة طوعية لفنانين هدفها رسم البسمة على وجوه الأطفال اليتامى

الفعالية نظمت من قبل اتحاد الفنانين في حلب، وشارك فيها الرسامون عبر رسومات على جدران مبنى الجمعية، احتوت على شخصيات كرتونية وعبارات تهدف إلى التشجيع على النظافة والمثابرة على الدراسة في المدارس.

الرئيسة المشتركة لاتحاد الفنانين يارا حسكو قالت "نحن الفنانون رأينا أن من الواجب رسم البسمة على وجوه الأطفال اليتامى"، وقد جاءت فعاليتهم جاءت بمناسبة عيد الأضحى.

وبدوره، قدّم الفنان حسن محمد مقطوعات موسيقية وغنائية شارك فيها أطفال الجمعية أيضاً.

وافتتحت جمعية رعاية الطفولة للأيتام داراً لرعاية الأيتام في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، بدعم من المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية والهلال الأحمر الكردي بتاريخ 6 أيار 2020.

وتعمل هذه الدار على توفير مناخ آمن للأطفال وتدريبهم على نشاطات توعوية وتربوية لرسم طريق مستقبلهم، واكتساب حقوقهم.

)كروب/سـ)

ANHA