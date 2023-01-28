مبادرة نون لحرية أوجلان تعزي بوفاة الدكتور رجائي فايد

وأصدرت مبادرة "نون لحرية أوجلان"، اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة بوفاة رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية، الدكتور رجائي فايد.

وجاء في نص البرقية التي وصلتنا نسخة عنها:

"بمزيد من الحزن والألم تنعي "مبادرة نون لحرية أوجلان" السيد المهندس/ رجائي فايد، الباحث والكاتب في الشؤون الكردية وأحد داعمي القضية الكردية ومؤيديها؛ ورئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية، ومنسق "المبادرة العربية لحرية القائد عبد الله أوجلان" وأحد مؤسسيها، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والذي وافته المنية أمس الجمعة (٢٧ كانون الثاني) ٢٠٢٣؛ والجدير بالذكر أن الفقيد قدم الكثير من الإسهامات بشأن الدفاع عن القضية الكردية عموماً وعن حرية القائد أوجلان خصوصاً، وكان أبرزها كتابه "أوجلان.. قائد وقضية"، وكان من أبرز المفكرين والكتاب المصريين المهتمين بالشأن الكردي، وكرس حياته لإثبات أن الكرد هم إضافة للوطن العربي وليس خصماً منه. كما كان يؤكد على ضرورة التعاون العربي الكردي والعمل المشترك للوقوف في وجه التحديات والتهديدات المشتركة.

ونحن، وباسم "مبادرة نون لحرية أوجلان"، نتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد وذويه ولزملائه من الكتاب والباحثين ولطلابه وللشعب المصري، آملين من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

(ي م)