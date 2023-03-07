مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام تهنئ بيوم 8 آذار

أصدرت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، هنأت فيه بـ 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، جاء في مستهله:

"بمناسبة يوم 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، يوم المقاومة والنضال النسوي على مستوى العالم، نحن في مبادرة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام، نوجّه رسالة تهنئة إلى جميع نساء الكادحات المناضلات والقابعات في السجون والمعتقلات والمكافحات اللواتي يتنفسن أملاً لبزوغ نور حرية. كما نتوجّه بأحر التعازي لذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا، وخلّف ما يزيد عن 46 ألف ضحية وآلاف الجرحى".

وأضاف "في مثل هذا اليوم، ومنذ أكثر من قرن والعالم أجمع يحتفل بيوم 8 آذار، ليُرفع صوت نضال المرأة، ويجتاح الساحات باستمرار، مطالبة بحقوقها وتدافع عن هويتها الجنسية، فهذا الوقع والصدى الذي يتردد في العالم كله، هو نتاج نضال ومقاومة وتضحية قدمتها النساء في معمل النسيج، والتي راح ضحيتها ١٢٩ امرأة، وترك من بعدها إرثاً تاريخياً كان سبباً للتضامن النسائي على مستوى العالم، حيث خرجت مئات الآلاف من النساء في مسيرات احتجاجية من أجل المطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت".

وتابع "منذ ذلك اليوم، والعالم بأكمله يحتفل باليوم العالمي للمرأة، نظراً للأشواط الكبيرة التي قطعتها النساء على مدى التاريخ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعزّز النضال والبحث عن حرية المرأة في جميع بلدان الشرق الأوسط وفي بعض دول القارة الآسيوية، وفي جميع أنحاء كردستان وفي فلسطين وتونس والصحراء الغربية ومصر وإيران وتركيا والسودان وأفغانستان والهند وفي جميع البلدان تقريباً، خاصة في الثمانينات والتسعينات، وقد كان لذلك تأثير أيضاً على احتجاجات 8 آذار والمطالب التي تم التعبير عنها في تلك الاحتجاجات، وأصبحت النساء مدركات للتمييز الجنسي الاجتماعي، وعرفن أن الأمر يتعلق بالفاشية والقومية والسياسات الاستعمارية للإمبريالية المنتشرة في بلادهن، وسمحت هذه المعرفة للمرأة بالوصول إلى هذا المستوى، ليس فقط في ذكرى 8 آذار، ولكن طوال حياتها لقيادة النضال من أجل الحرية الاجتماعية".

وأشار البيان "مع مقتل الفتاة الكردية جينا أميني، في روجهلات (شرق كردستان) التي نادت بشعار (Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية) والتي منها انطلقت شرارة الثورة في إيران ضد الأنظمة الفاشية المستبدة التي تتحكم في مفاصل حياة النساء والمجتمع، ليتردد هذا الشعار على المستوى العالمي ويكسب دعماً عالمياً، ويصبح شعار العصر لمقاومة المرأة".

وأكد "نحن في مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام، وإن كان للنضال النسوي مكتسبات حققها، إلا أننا في مرحلة أحوج ما نكون إلى توحيد جهودنا وإيجاد آليات حماية؛ كون هناك مخاطر جدية، حيث يتم استهداف النضال النسوي والقيادات النسوية على مستوى العالم".

مشدداً في ختامه "لا بد من تنظيم أنفسنا وتقوية روابطنا ورفع مستوى نضالنا ومقاومتنا وتضامننا لمناهضة كافة أشكال الاحتلال والإبادة والعنف وإحلال الأمن والسلام والعدالة والحرية".

(ل م)

ANHA