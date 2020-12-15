مبادرة من أسر مُهجّرة لترميم شوارع الأحياء التي يقطنون فيها بالشهباء

يعيش العديد من أهالي عفرين المُهجّرين في مقاطعة الشهباء، في قرى ونواحي المقاطعة، في منازل شبه مدمرة، يقاومون فيها، إلى تحرير عفرين وطرد الاحتلال منها.

ومع قدوم فصل الشتاء، وحاجة البنية التحتية في المقاطعة إلى الترميم وإعادة التأهيل، ونظرًا لضعف إمكانات بلديات الشعب والجهات المعنية، بادرت أسر مُهجّرة في ناحية أحداث، إلى القيام بعمل تشاركي كومينالي، لترميم بعض شوارع الأحياء التي يقطنون فيها.

العمل الذي أطلقته العشرات من الأسر، جاء بعد جمع مبالغ مادية من الأسر "5 آلاف ليرة"، لجلب " الرمال والحجر المكسر وترميم الشوارع بها.

فيصل محمد القاطن في الكومين الثالث في ناحية الأحداث قال: المبادرة بدأت بعدد قليل من الأهالي، لكنهم يحثون الآخرين على المشاركة لجعل الشارع أفضل لإمكانية السير فيه.

وبدروه قال صبحي محمد " نتعاون لإصلاح الطريق، حرصًا على نظافته ونظافة أطفالنا أثناء عبورهم".

فيما بيّن المهجر علي حنان "منذ وصولنا إلى مقاطعة الشهباء نعمل بالتعاون، الاحتلال التركي يدمّر ويخرّب منطقتنا ونحن نردّ عليه بشكل عكسي ونرمّم الأماكن التي نقيم فيها".

(ل ش –آ ر/سـ)

ANHA