مبادرة لزراعة 4 مليون غرسة في شمال شرق سوريّا

بمشاركة العديد من الأهالي والمثقّفين ومؤسّسات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، بادرت مديرية الحراج والبيئة التابعة لهيئة الزراعة في إقليم الجزيرة، بحملة تطوعية حملت اسم "الجدائل الخضراء" لزراعة 4 مليون غرسة، لكي يتمّ زراعتها في شمال وشرق سوريا خلال 5 أعوام.

وبصدد حملة "الجدائل الخضراء" أشار الناطق باسم الحملة زيور شيخو، بالقول: "الحملة سيكون لها تأثير كبير في المنطقة، أمّا سبب تسمية المبادرة بالجدائل الخضراء نسبة للمرأة ودورها الكبير الذي قدّمته في ساحات القتال، وجهدها الكبير للمحافظة على هذه الأرض، وأيضاً سمّيت بالجدائل الخضراء نسبة إلى جدائل الفتيات الإيزيديّات اللّواتي أصبحن ضحية الإرهاب". داعياً زيور جميع الجهات إلى الانضمام لهذه الحملة.

كما تحدّث المهندس لقمان بدر باسم مديرية الحراج والبيئة، فقال: "لقد تمّ التحضير لهذه المبادرة على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى هي زراعة البذور، والمرحلة الثانية هي الزراعة بطريقة الأقلام، والمرحلة الثالثة هي توزيع الأشجار على المناطق بعد أن تصبح جاهزة للغرس".

(إ)

ANHA