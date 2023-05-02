مبادرة ليوم واحد بهدف زيادة التكاتف والتعاون في المجتمع

أطلقت مكاتب ولجان المرأة في الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا، بالتعاون مع هيئة البلديات، مبادرة نظافة؛ بهدف بقاء المدينة نظيفة، وللحفاظ على جماليتها وحماية البيئة، ولتشجيع الأهالي للحفاظ على بيئتهم، بمناسبة يوم العمال العالمي.

والمبادرة عبارة عن "تنظيف الشوارع الرئيسية وجمع الأوراق والقمامة منها، لمدة يوم كامل في مدن شمال وشرق سوريا".

وأوضحت الرئيسة المشتركة في الهلال الأحمر الكردي في مدينة الحسكة، خوناف أحمد، الهدف من المبادرة "نريد تقديم يد العون للكادحين والعمال الذين يبذلون جهداً في الحفاظ على نظافة مدينتنا وبقائها جميلة، ولنعيش حياة جميلة".

في مدينة الحسكة بدء الأهالي عملية تنظيف الشوارع وجمع الأوراق من دوار الكنيسة الكائن في حي تل حجر، بمشاركة أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والهلال الأحمر الكردي، وأعضاء وعمال بلدية الشعب في المدينة.

وفي مدينة قامشلو، كذلك، انطلق أهالي المدينة وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والهلال الأحمر الكردي، وعمال البلدية مرتدين كفوف اليدين، وحاملين الأكياس لتنظيف المدينة في الناحية الشرقية؛ بدءاً من دوار الشهداء الأمميين في حي العنترية، وفي الناحية الغربية بدءاً من دوار أوصمان صبري في الحي الغربي.

(كروب / ل م)

ANHA