مبادرة لتوفير الحقائب والأحذية بنصف سعرها في الشيخ مقصود والأشرفية

مثلهما مثل مختلف المناطق السورية، يشهد حيا الشيخ مقصود والأشرفية المحاصران أيضاً، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية، الأمر الذي أثّر على الوضع المعيشي للأهالي وغياب القدرة الشرائية لديهم.

وللمساهمة في وضع حد للارتفاع الكبير في الأسعار، بادر منتجو الحيين إلى توفير أصناف من الجلديات بنصف سعر مبيعها، لإعانة الأهالي، في ظل الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق على الحيين، وانهيار الليرة السورية مع حلول العام الدراسي الجديد.

مبادرة ذاتية

بمبادرة ذاتية، افتتح اتحاد المنتجين في الحيين مهرجاناً تحت عنوان "مهرجان طلة حلب"، يشمل بيع الجلديات من الأحذية والحقائب لجميع الأعمار، في صالة طلة حلب الواقعة في القسم الشرقي من حيي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

المهرجان مستمر منذ 16 آب المنصرم، ولغاية 16 أيلول الجاري.

إلى جانب خفض الأسعار، فإن المهرجان يوفّر هدايا وجوائز ومسابقات، ويقصده الأهالي بغية شراء ما يلزمهم من أحذية وحقائب مدرسية مع بدء العام الدراسي.

ويعدّ هذا المهرجان الرابع من نوعه، حيث افتتح اثنان العام الفائت في مقاطعة الشهباء وثالث في حلب، لم يقتصروا على بيع الأحذية والحقائب فقط إنما الألبسة أيضاً.

دوافع فتح مهرجان

الإداري في غرفة اتحاد المنتجين بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، فاروق عرب، أفاد: "على مدار عامين نقوم بهذا العمل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ونفتح مهرجانات لبيع المواد المنتجة في ورشاتنا ومعاملنا الموجودة في الحيين".

بيّن فاروق أن المرحلة الراهنة تطّلبَ القيام بمثل هذه الخطوة، وقال: "الوضع المعيشي صعب، ولا يوجد استقرار للعملة، ما أسفر عن توقف اليد العاملة عن العمل، وغياب القدرة الشرائية لدى الأهالي، لذا حاولنا أن نقدم لهم مساعدة عبر تأمين أحذية وحقائب لأطفالهم بسعر يناسب وضعهم المادي".

مهرجان آخر

أثنى فاروق على مبادرة المنتجين، وقال: "الضمير الحي سبيل الخير في زمن مليء بالاستغلال والنصب والاحتكار، جزيل الشكر لمنتجينا وممتنون لما قدّموه للأهالي".

كشف فاروق عن خطط افتتاح مهرجان آخر مع حلول فصل الشتاء لبيع الألبسة الشتوية، وقال: "سنعمل على فتح مهرجان لبيع الملابس الشتوية، إن استطعنا لن نتوانى عن مساندة أهالينا إذا تسنى لنا".

لولاه لما اشترينا شيئاً

المواطنة صبيحة رشو من المستفيدين من هذا المهرجان قالت: "مسرورون لما يقدّمونه لنا، الأسعار تتناسب مع وضعنا المعيشي الحالي، وما نشتريه من المهرجان ذو نوعية جيدة".

نوّهت صبيحة إلى أنها لم تكن قادرة على شراء الأحذية والحقائب لأطفالها لولا المهرجان، وقالت: "الأسعار في الأسواق والمحال باهظة جداً، لم أكن أنوي شراء أي شيء لو لم يفتتح المهرجان".

أشادت صبيحة بالعمل النبيل الذي قام به منتجو الحيين، وقالت: "أدخلتم الفرحة إلى قلوبنا، نحن ممنونون لجهودهم المبذولة لأجلنا، ونتمنى لو يكون هذا العمل مستمراً".

(س ر)

ANHA