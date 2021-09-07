مبادرة لنساء مخيم كري سبي يؤمّن فرص العمل لهن

وفي هذا الإطار، فتحت إدارة مخيم مهجري كري سبي دورة تدريبية لتعليم الحرف اليدوية كـ "النسيج وأدوات الزينة للمنزل والمطبخ وتعليم الحلاقة النسائية".

وانضمت إلى الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر،20 امرأة.

المتدربة نادية الأحمد التي تخرجت من حرفة الأعمال اليدوية قالت: "أنا سعيدة لأنني تعلمت عملًا أستطيع من خلاله تأمين دخل لي ولأسرتي في ظل حياة النزوح الصعبة التي نعيشها في المخيم وفقدان مصدر دخلنا السابق "الزراعة" بعد احتلال مدينتنا".

وفي السياق، قالت نارين عبد الرحمن التي تعلمت مهنة الحلاقة النسائية "الآن أستطيع أن أفتح مشروعي الخاص الذي يساعدني في إعالة أسرتي، والاعتماد على ذاتي".

وفي نهاية الدورة؛ عرضت الأعمال والحرف التي تم صنعها بأيدي نساء مخيم مهجري كري سبي بحضور عدد من النساء والمهجرين.

هذا وتسبّب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عقب احتلالهم لمقاطعة كري سبي وريفها في الـ 9 من شهر تشرين الأول 2019 بتهجير أكثر من 100 ألف مدنيًّا، يقطن 6 آلاف منهم في مخيم كري سبي الذي أنشئ من قبل الإدارة الذاتية في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام نفسه.

(كروب/س و)

ANHA