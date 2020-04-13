مبادرة لأحد أصحاب المولدات بإعفاء المشتركين من دفع رسوم شهر

تستمر المبادرات الخيرية ومشاريع التكافل الأجتماعي في شمال وشرق سوريا بهدف دعم ومساعدة الأهالي والأسر التي تعتمد في قوتها على العمل اليومي، في ظل الحظر المطبق على المنطقة للوقاية من فيروس كورونا, وفي هذا السياق قام المواطن رامان معو من أهالي حي الصالحية في مدينة الحسكة بمبادرة خيرية من خلال إعفاء الأهالي من دفع الاشتراك الشهري للمولدات "الأمبيرات".

حول المبادرة التي قام بها صاحب المولدة استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء المواطنين القاطنين في هذا الحي.

المواطن شيندار سعد علي قال "أصبح كل شيء غالياً, وأصبح التجار يتحكمون بالأسعار, في الوقت الذي يجب عليهم مساعدة الأهالي, كصاحب المولدة في مبادرته الإنسانية والجيدة".

وأردف شيندار "على أصحاب المولدات أن يقوموا بمثل هذه المبادرة, لمساعدة الأهالي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، كبادرة إنسانية وأخلاقية ".

من جانبه قال المواطن محمد الخليل "مبادرة رامان شيء جيد لجميع الأهالي ونتمنى من أصحاب المولدات إن يساعدوا الشعب, لأن لا أحد يستطيع إن يعمل في هذه الظروف".

وفي هذا السياق التقت وكالة أنباء هاوار مع صاحب المبادرة رامان معو والأسباب التي دفعته إلى القيام بمثل هذه المبادرة، والذي قال "قمت بهذه المبادرة من أجل أهالي الحي, لأنهم يمرون بظروف صعبة واستثنائية، وكما نعرف أنهم لا يعملون منذ أكثر من 20 يوماً".

وبيّن رامان معو, أنه بهذه المبادرة حاول مد يد العون للأهالي, وتمنى من باقي أصحاب المولدات أن يفعلوا ذلك، كل شخص حسب إمكاناته.

(ه إ – ص م/سـ)

ANHA