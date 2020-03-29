مبادرة إنسانية في الدرباسية بهدف مساعدة المحتاجين

في مبادرة إنسانية، بمدّ يد العون للفقراء وذوي الدخل المحدود أولاً، والأهالي ثانياً في ظل حظر التجوال المطبق في كافة مدن شمال وشرق سوريا، والذي دخل يومه السابع، بادر المواطن جوان جمال، صاحب مخزن "جهاد" للتموين في ناحية الدرباسية بتوزيع 800 ربطة خبز سياحي على الأهالي.

ومنذ إعلان الحظر في مدن شمال وشرق سوريا للوقاية من مخاطر وباء كورونا، ظهرت عدة مبادرات من قبل الأهالي لمساعدة المحتاجين، بالإضافة إلى توزيع الكمامات، التي تشهد المنطقة نقصاً ملحوظاً فيها.

المواطن جوان جمال من أهالي ناحية الدرباسية قال: "هدفي من هذه المبادرة مساعدة الأهالي في ظل الحظر الذي تشهده مناطقنا، لأن أغلب الأهالي قد توقف عملهم بعد هذا الحظر ".

وشدد جمال، على ضرورة تكاتف شعب المنطقة بمختلف مكوناتها وانتمائاتها من أجل مساعدة المحتاجين.

بدورهم عبّر المواطنون عن شكرهم وامتنانهم، وفرحتهم بهذا العمل الخيري.

(هـ ن)

ANHA